Prema navodima tužiteljstva, koje nije objavilo identitete, bivši načelnik je od kolovoza 2018. do rujna 2020. u Gradini, Bjelovaru, Budrovcu Lukačkom i Viru, na traženje stvarnog voditelja dvaju trgovačkih društava, tim tvrtkama osigurao unosne poslove s općinom izbjegavajući javnu nabavu te im omogućio neosnovane isplate na teret općinskog proračuna.

Istraga protiv Ajček pokrenuta je u ožujku ove godine, a njom su, prema neslužbenim informacijama, bili obuhvaćeni Matej Horvat, Arnold Biterman, Alen Horvat, Marta Miličević, Benjamin Sikirić i Danijel Živković, osumnjičeni da su Ajčeku pomagali u zlouporabi položaja i pranju novca. Istraga je u srpnju proširena i protiv Josipa Horvata Bamba zbog poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na pranje novca.

Kako bi zaobišli zakonsku obvezu javne nabave, direktor prve tvrtke, inače sin stvarnog voditelja poslovanja, ispostavio je ponudu u kojoj je lažno naveo sanaciju samo jednog objekta, koju je načelnik prihvatio znajući da će se naplatiti radovi za više objekata.

Bez ikakvog nadzora nad izvedbom, tvrtka je obavila rušenje i sanaciju na najviše 17 objekata vrijednosti do gotovo 93.000 eura, ali je ispostavila račun na preko 185.000 eura lažno prikazujući da su srušena 34 objekta.

Nakon što je prva tvrtka postala trajno nesposobna za plaćanje, poslovanje je preneseno na drugo društvo u kojem je direktor bio trećeokrivljeni, a voditelj poslovanja četvrtookrivljeni, inače zet stvarnog voditelja.

Sporni zajam, asignacija i ustupanje dugovanja

Za isplatu računa načelnik je bez odluke Općinskog vijeća uzeo zajam od treće tvrtke od preko 265.000 eura i isti ga dan asignacijom prebacio drugom poduzeću na temelju neosnovanih računa od navodnih 645.000 eura.

Potom je s drugom tvrtkom sklopio ugovor o otplati duga od 875.000 eura za već obuhvaćene račune, a to je potraživanje potom ustupljeno četvrtom društvu kojem je općina taj iznos i isplatila.

Uz to, načelnik je drugom društvu naložio dodatne isplate od 175.000 eura bez ikakve isporučene robe ili usluge, čime je toj tvrtki pribavljena nepripadna korist od najmanje milijun eura, dok je općina oštećena za najmanje 1.3 milijuna eura.

Dio okrivljenika Uskok tereti i da su od kraja listopada 2019. do rujna 2020. u Viru prikrivali nezakonito porijeklo više od milijuna eura podizanjem gotovine na bankomatima, uplatama pozajmica drugim tvrtkama i ulaganjima.

Dvoje okrivljenika pritom je više od 472.000 eura uplaćenih pozajmica potrošilo za kupnju automobila, podizanje gotovine i poslovanje svoje tvrtke, izvijestio je Uskok.