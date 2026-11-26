Obilne kiše koje su tijekom proteklih dana pale na širem vrgoračkom području uzrokovale su nagli dotok podzemnih voda, što je dovelo do povećane mutnoće na izvorištima pitke vode Banja i Butina.

Mjerni uređaji na oba izvorišta zabilježili su mutnoću iznad dopuštenih vrijednosti pa postoji opasnost da bi, nakon pražnjenja vodosprema i miješanja s novim količinama vode, moglo doći do povećanja mutnoće i u vodoopskrbnoj mreži.