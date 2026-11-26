U Vrgorcu su objavljene mjere predostrožnosti zbog zamućene pitke vode, zbog obilnih kiša došlo je do povećane mutnoće vode na izvorištima Banja i Butina pa se građanima preporučuje prokuhavanje vode za piće, osobito osjetljivim skupinama stanovništva.
Obilne kiše koje su tijekom proteklih dana pale na širem vrgoračkom području uzrokovale su nagli dotok podzemnih voda, što je dovelo do povećane mutnoće na izvorištima pitke vode Banja i Butina.
Mjerni uređaji na oba izvorišta zabilježili su mutnoću iznad dopuštenih vrijednosti pa postoji opasnost da bi, nakon pražnjenja vodosprema i miješanja s novim količinama vode, moglo doći do povećanja mutnoće i u vodoopskrbnoj mreži.
Ipak, rezultati dosadašnjih analiza uzoraka vode uzetih na različitim lokacijama iz vodoopskrbne mreže još uvijek ne pokazuju vrijednosti mutnoće iznad dopuštenih granica.
S obzirom na najavljeni nastavak kišnog razdoblja i povećanu mutnoću na izvorištima, Neretvansko primorsko vrgorski vodovod d.o.o. preporučuje primjenu mjera predostrožnosti.
Na temelju dosadašnje prakse, iskustava i preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, savjetuje se prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.