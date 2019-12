Ministarstvo obrazovanja dalo suglasnosti za nadoknadu nastave

Ministarstvo obrazovanja objavilo je na svojim stranicama suglasnosti za produljenje nastavne godine i odstupanje od rokova utvrđenih Odlukom vezano uz trajanje odmora učenika

suglasnostima je ministarstvo odobrilo tim županijama kada će škole u njihovoj nadležnosti nadoknađivati nastavu izgubljenu štrajkom. Velika većina županija poslušala je odluku ministarstva da školska godina za maturante mora završiti do 29. svibnja, a za sve ostale učenike do 26. lipnja. No županije su drugačije odredile koliko će zimskog ili proljetnog odmora škole imati i koliko će dana od predviđenog odmora nadoknađivati nastavu.



Detaljnije odluke možete pogledati OVDJE.



Odluke o suglasnosti koje je ministarstvo dalo ne uključuju nadoknade subotom jer za subote nije potrebna suglasnost resornog ministarstva. 'Međutim, u slučaju potrebe, škole će do ostvarenja propisanog broja radnih dana raditi i subotom, o čemu će škole obavijestiti učenike', stoji u priopćenju ministarstva.



S obzirom na specifičnost situacije svake pojedine škole, u ministarstvu upućuju roditelje i ostalu zainteresiranu javnost da za detaljnije informacije koriste sve raspoložive komunikacijske kanale škole.