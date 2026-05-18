Ministar umiruje javnost: Napad automobilom u Modeni nije povezan s terorizmom

18.05.2026 u 13:06

Incident u Modeni
Muškarac koji se u subotu zabio automobilom u gomilu u gradu Modeni na sjeveru Italije i ozlijedio osam osoba, među njima četiri teško, čini se da nije povezan ni s jednom terorističkom skupinom, rekao je u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi

Salim El Koudri, 31-godišnji Talijan marokanskog podrijetla, pokušao je pobjeći i izbo jednu od tri osobe koje su ga pokušale zaustaviti prije nego što ga je uhitila policija.

"U ovoj fazi nema naznaka strukturirane islamističke radikalizacije i ne čini se da je povezan s fundamentalističkim propagandnim mrežama", rekao je Piantedosi za dnevni list Il Giornale.

Piantedosi je dodao da pretraga El Koudrijevog mobitela "do sada nije otkrila elemente koji su u skladu s tipičnim profilom terorista koji planira nasilna djela".

Napadi naletima vozila u masu postali su češći diljem svijeta, ali ovo je bio prvi takve vrste u Italiji.

Piantedosi je rekao da je El Koudriju, koji je rođen i odrastao u Italiji, dijagnosticiran "shizoidni poremećaj osobnosti" te da je "izrazio ogorčenost i nezadovoljstvo svojim poslom i društvenim stanjem".

Talijanska krajnje desna stranka Liga, dio vladajuće koalicije premijerke Giorgie Meloni, pojačala je svoju antiimigrantsku retoriku od subotnjeg napada.

