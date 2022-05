Ministar o neselektivnom privođenju navijača na A1: 'Koliko ja čujem, svi su bili u krivo vrijeme na krivom mjestu'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u nedjelju da je istraga napada navijačke skupine Torcide na policajce na autocesti A1 u završnoj fazi, a u vezi s danas nestalom Cessnom izvijestio je da u potrazi sudjeluje više od stotinu pripadnika Civilne zaštite, HGSS-a i policije

Na pitanje je li bilo pogrešno istupiti prvog dana nakon incidenta i reći da je sve bilo po zakonu s obzirom na to da su se kasnije otvorile istrage, Božinović je istaknuo kako je već tada iz objavljenih snimki bilo jasno da je je hrvatska policija bila napadnuta od pojedinaca, pripadnika određene skupine.

"Glavni ravnatelj (policije) me izvijestio da je dosad sve što je poduzeto u smislu postupanja pripadnika policije i kada govorimo o korištenju sredstava prisile u skladu sa zakonom i u skladu s pravilima struke koja se primjenjuju u tako rizičnim situacijama", rekao je Božinović gostujući večeras na RTL-u.

"Koliko je meni poznato, većina snimaka je javno objavljena, ukoliko postoje neke - one su još uvijek dio istražnog postupka. Vjerujem da će se i te snimke objaviti ukoliko tu ima nečeg bitnog i novog. Iz onih snimki koje je vidjela cijela javnost, vidi se da je hrvatska policija bila napadnuta od pojedinaca, pripadnika odrađene skupine", rekao je ministar unutarnjih poslova. Nije to, naglasio je, bio sukob s nekakvim rivalnim skupinama, nije tamo bilo BBB-a, Armade, bila je hrvatska policija da bi tim ljudima osigurala mirnu prepratu do Splita. "Glavni motiv policajaca je bio da sigurno dođu i da tu noć odu doma".

Organizator preuzima najveći dio odgovornosti

Na pitanje jesu li točni navodi da je policija navijače Hajduka držala u automobilima i nije im dala vodu i da odu na WC, ministar je kazao kako to ne zna te kako to nije posao policije. Istaknuo je da sportski klubovi kao organizatori imaju najveću odgovornost i kako je nužno da klubovi surađuju, pogotovo kada je riječ o utakmicama visokog rizika, "Organizator je taj koji preuzima najveći dio odgovornosti i prema Pravilniku HNS-a", kazao je Božnović, uz ostalo, i poručio da klubovi moraju sjesti i razgovarati te da će policija biti pomoć. "Ukoliko ne budu surađivali, policija će morati sve više toga preuzimati u svoje ruke. U interesu je da Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek surađuju u organizacijskim segmentima utakmice", poručio je.