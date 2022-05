Predsjednik HNS-a Marijan Kustić: Podrška navijačima. Huligane treba odvojiti i osuditi!

U prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) u petak je održan sastanak predstavnika HNS-a, GNK Dinama, HNK Hajduka i Ravnateljstva policije na temu sigurnosti i organizacije nogometnih utakmica, priopćio je HNS.

Na sastanku je kazano da će klubovi navijača bit će pozvani da se uključe u izradu navedenog sporazuma na način da daju svoje prijedloge i ukažu na uočene probleme, a dogovorena je i stalna komunikacija predstavnika Saveza, klubova i policije vezano uz pripreme i provođenje utakmica nogometnih natjecanja.

Sastanak je inicirao HNS nakon velikih izgreda na autoputu A 1 kraj odmorišta Desinec poslije derbija Dinamo - Hajduk.

Incident se smatra najgorim sukobom policije i navijača od samostalnosti Hrvatske. A RTL-ov Andrija Jarak o zaključcima sastanka ekskluzivno je razgovarao sa šefom Nogometnog saveza Marijanom Kustićem.

Kustić je kazao da ga veseli u kojem je smjeru razgovor išao.

'Svi zajedno smo se usuglasili oko nekih stvari jednoglasno što moramo u budućnosti raditi. Ono što je jako bitno da smo se dogovorili da svi moramo poštivati propise koji postoje glede protokola, da će Savez i Ravnateljstvo policije potpisati sporazum gdje će se prije utakmica visokog rizika održavati operativni sastanci prije da bi se protokol poštivao i definitivno klubovi imaju obavezu komunikacije s navijačima. Također, navijačima uputiti dopis ili u sastanak uključiti navijače da izraze mišljenje glede nekih stvari što misle da bi se trebalo popraviti. Svi zajedno moramo napraviti sve da bi se sigurnost navijača, to nam je interes, da se dovede na najvišu razinu', kazao je Kustić.

Na pitanje znači li to da će se podijeliti dužnost i obaveze između Saveza, policije i organizatora, Kustić je odgovorio potvrdno.

'Svi smo se usuglasili oko toga. Propise svi moramo poštivati, za sve su isti, protokol se zna. Neke stvari ćemo doraditi u skorašnje vrijeme i definitivno me veseli da smo bili jednoglasni i dogovorili se oko tih stvari', kazao je.

Kustić je komentirao i smatra li da politika, koja je obećavala riješiti stanje u hrvatskom nogometu, kalkulira kada su u pitanju huligani i neredi.

'Moramo odvojiti huligane i navijače. Jučer je bila utakmica, prekrasna atmosfera u Splitu. U jednom trenutku je bačeno nekoliko baklji sa sjeverne tribine prema tartan stazi i terenu. Čuli ste zvižduke istočne i zapadne tribine koji osuđuju takvo nešto. Vidjeli ste baklje koje su došle u ložu i naravno ugrozile sigurnost ljudi koji su sjedili tamo. Treba odvojiti one koji su bacili to od navijača, ne možemo osuđivati cjelokupnu Torcidu i Armadu. To su navijači kojima treba dati podršku, ali treba odvojiti i osuditi one koji rade što rade', kazao je Kustić za RTL.