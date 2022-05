Verbalno zaratili Hajduk i Dinamo. Okidač je bila izjava predsjednika Splićana: 'Nikad se nemojte hrvati sa svinjama...' Stigao je oštar odgovor

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić izjavio je sastanka s Hrvatskim nogometnim savezom i policijom u odnosu na incident prošlog vikenda na autocesti

'Nakon finalne utakmice izašli smo s jasnom porukom i majicama 'Sloboda navijačima'. Taj izraz se ne odnosi na navijače koji na bilo koji način izazivaju nerede, sudjeluju u nečasnim radnjama za to postoje institucije. To se odnosi na one nepravedno privedene, nadam se da će se tako utvrditi, na onih 1.600 koji su došli na stadion, to je sloboda navijačima. Odnosi se na diskriminatorno ponašanje prema navijačima tijekom cijele sezone. Zato smo se odazvali na ovaj sastanak s HNS-om i policijom. Zaključke ćete dobiti kasnije', rekao je Lukša Jakobušić i dodao kako žali zbog svih koji su stradali.

'Razgovarali smo o svemu, ključ je da će u izradi protokola biti uključeni i navijači, pitat će ih se za sudjelovanje u tom protokolu. Prvi test će biti utakmica Dinamo Hajduk u Zagrebu 9. srpnja.'