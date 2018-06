Ministar Medved: Nisam prijetio novinaru

Ministar branitelja Tomo Medved u ponedjeljak je komentirao prijavu policiji koju je tijekom vikenda protiv njega podnio novinar Indexa Vojislav Mazzocco rekavši kako se ni u kojem slučaju nije radilo o prijetnji te da ga je zamolio da se kritički osvrće prema njemu i njegovom poslu, dužnosti, odlukama i rezultatima, a da mu obitelj ostavi po strani.

Na pitanje o "ringu" koji je spomenuo tijekom razgovora s novinarom Mazzoccom, Medved kaže kako je to ring u smislu njega i njegove dužnosti i novinara. Odbacio je tvrdnje da se radi o prijetnji.

Na pitanje zašto ga je onda Mazzocco prijavio zbog prijetnji, Medved je rekao kako je to njegovo pravo i da on to ne spori. "Naglašavam, nisam prijetio ni u kom slučaju. Pozvao sam ga da kritički prati što radim, mene, moje odluke i dužnost i ustanovu koju predstavljam, samo sa zamolbom da se usmjeri prema meni, a da se jednostavno ne zadire u članove moje obitelji i mislim da je to korektno", poručio je Medved.

"Nisam prijetio, obavljam svoj posao časno i odgovorno", ponovio je ministar.

"Pozvao sam ga (Mazzocca) da prati mene i moj rad, da ostavi članove moje obitelji po strani. Ako ćemo promatrati prezimena, zar bih trebao zabraniti svom djetetu javljanje na natječaje? Minimum korektnosti je pitati. Ja sam se javio i rekao da u tome nisam sudjelovao. Vrlo korektno sam rekao da u tome nisam sudjelovao i da nemam veze sa zapošljavanjem mog djeteta. Naglašavam da apsolutno nikakve prijetnje nije bilo", kaže ministar.