Ministar Kujundžić napokon se oglasio o slučaju doktora iz Obrovca: Žao mi je što nas prije nisu obavijestili

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u ponedjeljak kako inspekcija Ministarstva zdravstva nije utvrdila nikakve medicinske nepravilnosti u radu doktora Gorana Jusupa u Obrovcu.

Na pitanje da se za probleme u Obrovcu znalo već dugo, ali se ništa nije poduzelo, ministar je rekao da mu je 'žao što ti koji su znali nisu prije obavijestili Ministarstvo. Čim smo dobili prvi dopis, poslali smo inspekciju', rekao je Kujundžić.

HZZP je raskinuo ugovor s doktorom Jusupom od 30. travnja te treba naći novog liječnika.

'Nažalost, u takvim mjestima je problem naći liječnika, no to će biti riješeno preraspodjelom. U formalno-pravnom smislu Jusup može nastaviti kao liječnik, no može li u zdravstvenom, to će neka druga tijela procijeniti', rekao je Kujundžić, prenosi N1.

Ministarstvo zdravstva priopćilo je u petak da su o slučaju specijalističke ordinacije obiteljske medicine Gorana Jusupa iz Obrovca, slijedom zaprimljene pritužbe pacijenata, obavijestili HZZO, kao i Hrvatsku liječničku komoru, u čijoj je nadležnost izdavanje i oduzimanje dozvole za rad te u Obrovac poslali zdravstvenu inspekciju. Povod je prilog objavljen u četvrtak u emisiji Nove TV 'Provjereno' o liječniku i ženskoj osobi koja radi u ordinaciji kao medicinska sestra bez potrebnih kvalifikacija.

U Ministarstvu su u petak istaknuli kako je HZZO u dva navrata obavio kontrolu izvršavanja ugovornih obveza u ordinaciji u Obrovcu. Po izvršenoj prvoj kontroli u studenom 2018. utvrđene su nepravilnosti te je izrečena mjera radi njihova ispravljanja. U ponovljenoj kontroli u siječnju ove godine HZZO je utvrdio kako ugovorni subjekt nije ispravio nepravilnosti te je pokrenuo postupak raskida ugovora, slijedom čega je donesena odluka kojom se ugovor raskida s 30. travnjem 2019. godine.