Ministar Fuchs: Više od 40 škola prijavljeno za cjelodnevnu nastavu

Jedna od važnijih izmjena je to što je obvezni dio nastave skraćen za jedan sat. Jedan dan u razrednoj nastavi - u klupe učenici sjedaju u 8 sati i počinje uobičajena nastava, 5 školskih sati s odmorima do 12:40. Stanka za ručak trajat će najviše 40 minuta, a nakon objeda djeca ponavljaju gradivo i pišu zadaće. I tu je kraj obveznog dijela za učenike prvih četiriju razreda. Oni stariji ostat će ipak malo dulje, do 14:40, zbog većeg broja predmeta. Poslijepodne je rezervirano za izborne aktivnosti - primjerice jezike, sport ili dramsku skupinu. Djeca se uključuju prema afinitetima, a taj neobvezni dio završava u 17 sati.