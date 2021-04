Fuchs otkrio kako će izgledati cjelodnevna nastava i plastično objasnio zašto će učenici s tri jedinice padati školsku godinu

Već drugu godinu zaredom učenici se obrazuju online. Ono što je zadnjih dana izašlo u javnost je velik broj neopravdanih sati - 23 milijuna. 'Svakako da neopravdani ili ukupni izostanci koji se broje u milijunima u samom sustavu nisu nešto s čime možemo biti sretni', rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija dodavši da, uz markiranje koje je specifično za tu dob kako bi se pokazao bunt, sigurno postoje i neki drugi faktori

Dotaknuo se i cijepljenja prosvjetnih radnika. U ministarstvu su, rekao je, zaista u jednom trenutku bili malo zatečeni s ne baš prevelikim odazivom na cijepljenje, pogotovo u nekim područjima, no situacija se, dodao je, nakon apela ministarstva ipak popravila.

'A to je prejednostavno toleriranje izostanaka iz škole, u konačnici možda i od strane samih roditelja. Svi moramo na tome raditi, roditelji, škole i učenici, da se taj broj smanji', dodao je Fuchs na Hrvatski radio.

'Taj se postotak sada digao, najmanji postotak se vrti negdje oko 30-ak posto. Dubrovnik koji je bio najgori se sada popeo na 31 posto', rekao je dodavši kako se u nekim županijama brojke vrte od 40 do 45 posto prijavljenih prosvjetnih radnika za cijepljenje, primjerice u Zagrebu ih je 41,42 posto.

'Moguće su naravno i varijante da neka od ovih cjepiva neće na neke od sojeva raditi, ali čim prije zaustavimo ukupnu zarazu, i pojava nekih novih sojeva je naravno bitno smanjena. Ali ako me pitate što to znači, to znači sigurniji rad škola', rekao je obrazloživši kako je uzrok toga da neka škola mora prijeći na online nastavu često bila zaraza među tehničkim, a ne samo nastavnim osobljem, što bi se moglo izbjeći uz procijepljenost. Nešto više od 60 posto škola u Hrvatskoj trenutno održava nastavu uživo, rekao je.

O kriterijima za pad razreda

Dotaknuo se i aktualnosti u školskom sustavu, pa na pitanje zašto je poništio odluku svoje prethodnice i vratio onu po kojoj se s tri jedinice pada godina, a koju neki roditelji pozdravljaju, dok ju neki smatraju prestrogom, odgovara: 'Djeca moraju učiti, bez obzira uče li licem u lice ili online. Mislim da za djecu nije ni najmanje stimulativno ići na varijantu da im praktički kažete da nije bitno koliko jedinica imaju, da će svejedno proći. S druge strane, ipak i učitelji trebaju ocijeniti djecu, trebaju vrednovati taj rad, bez obzira na koji način djeca slušaju nastavni plan i program. S treće pak strane, vi na neki način toj djeci činite medvjeđu uslugu kad prolaze s nedovoljnim znanjem u sljedeći razred'.

Skandal s bodovima na maturi

Komentirao je i skandal s dodavanjem bodova na maturi. Očekuje se da se utvrdi kako je došlo do cijele priče. Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje uskoro bi se trebao izjasniti o smjeni Ivane Katavić zbog te greške. Ministar Fuchs rekao je kako je odmah od Upravnog vijeća zatražio da detaljno ispita sve okolnosti do kojih je došlo i eventualno provjeri i ostali dio rada.