Bez obzira na to što su više nego ikada bili kod kuće, a manje nego ikada u školi, učnici su uspjeli nakupiti 23 milijuna sati izostanaka

Već drugu školsku godinu učenici se obrazuju u nenormalnim uvjetima. Osim epidemije, prošle godine bili su suočeni i s najduljim štrajkom profesora i nastavnika dosad. Upravo zato začuđuju neki podaci koji se odnose na prošlu godinu, a do kojih je došla naša Sunčica Findak. Učenici su, bez obzira na to što su više nego ikada bili kod kuće, a manje nego ikada u školi, uspjeli nakupiti 23 milijuna sati izostanaka. Njih čak 1199 palo je razred

Od ove školske godine više ne vrijedi da se s četiri negativne ocjene prolazi razred. Ne položi li ove godine učenik popravni ispit u propisanom roku i ako su zaključene tri jedinice, ponavlja razred, javlja HRT.

To se odnosi na sve, osim na učenike od 1. do 3. razreda osnovne škole. 'Imaju mogućnost da s dvije negativne ocjene idu na dopunski rad u trajanju od 10 do 25 sati i poprave ocjenu, u slučaju da jednu ocjenu imaju nedovoljnu mogu prijeći u četvrti razred', tumači Vesna Šerepac iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.