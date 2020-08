Škola počinje za tjedan dana. Prvi čovjek Ministarstva obrazovanja Radovan Fuchs odgovorio na sporna pitanja o nastavi

Za tjedan dana počinje škola, a Ministarstvo obrazovanja danas je objavilo i detaljne uput kako će izgledati nastava. Na sva sporna pitanja na RTL-u odgovarao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs

"Vjerojatno je razlika od vrtića do vrtića. Mjere idu za tim da se čim bolje organizira rad u vrtićima, ali i u školama. Zbog toga smo u pedagoškim savjetima i smjernicama, za razliku od prvog dokumenta u kojem je naglasak bio stavljan na epidemiologiju, pokušali razraditi sve moguće situacije. Pa i situaciju u kojoj imamo grupe sa većim brojem djece u vrtiću. Ukoliko je nemoguće u postojećim uvjetima to postoći, ovdje se predlažu i razne druge mogućnosti koje sam osnivač može upotrijebiti", rekao je Fuchs za RTL.

Na dodatno pitanje je li to onda dijeljenje grupa, odgovorio je da je čak i to mogućnost. "Ukoliko se ne može drugačije. U načelu se sve te grupe formiraju kao jedinstvena cjelina jer tako mala dječica mogu biti zajedno i ne bi trebalo predstavljati nekakvu posebnu opasnost", kazao je.

Preporuke kažu samoizolacija cijele grupe, ako je samo jedno dijete s povišenom temperaturom. Zna se da su od jeseni vrtićka djeca stalno pod virozama. Na pitanje što to onda znači za roditelje, ministar je odgovorio da su svjesni toga da će "na jesen biti jako puno sumnjive djece". "Ne samo u vrtićima nego i u školama. Morat ćemo u prvoj fazi prebroditi te temperaturice koje se javljaju. Sada će to biti pod puno većom paskom i sigurno da će obiteljski liječnici i pedijatri znati što napraviti, odnosno tog trenutka kada je neko dijete sumnjivo, a postoje indikacije malo šire jer temperatura je samo prvi simptom", kazao je ministar.

U preporukama piše da ako se dijete u samom vrtiću počne loše osjećati i ima temperaturu, da odmah mora ići u samoizolaciju. "Preventivno ide u izolaciju dok se utvrdi je li to dijete zaista Covid zaraženo ili nije", objasnio je.

Nastava od 1. do 4. razreda

Odgovorio je i tko će kontrolirati preporuku za 1. do 4. razredu o razmaku učenika i miješanju učenika i njihovom prijevozu.

"Preporuka je spuštena prema školama odnosno, osnivačima i školama. U dokumentu su upute i za ravnatelje i za učitelje i za roditelje. Upute za roditelje bi učitelji i ravnatelji trebali komunicirati prema roditeljima. Naravno da će učiteljice ili razrednice kontrolirati kontrolirati da oni organizirano ulaze u učionicu, one će biti cijelo vrijeme sa djecom i moraju paziti da ne dolazi do miješanja djece i to je onaj princip "mjehurića". Ta djeca dolaze u školu. Organizirano dolaze u razrede, ne hodaju i ne šeću se po školi. I odlaze organizirano na WC, pod nadzorom se češće peru ruke, ne izlaze iz razreda za vrijeme odmora", kazao je Fuchs.

No, ta ista djeca idu i na sport i u glazbene škole i miješat će se. Na pitanje gdje smo odna, ministar je kazao da "ćemo to vidjeti i vi i ja". "Nadam se da će se roditelji odgovorno ponašati jer mi ne možemo regulirati život i ponašanje djece izvan škole. Ali sve moramo napraviti da se u školi maksimalno poštuju epidemiološke i pedagoške mjere, u smislu da djeca dobiju ono obrazovanje koje trebaju dobiti", kazao je.

"Možemo propisati način na koji će djeca dolaziti u školu. Spomenuli ste prijevoz, u njemu vrijede pravila da djeca u njemu moraju nositi maske. Propisali smo i to da u autobusima koji služe isključivo za prijevoz djece, djeca imaju uvijek, po mogućnosti, stalno mjesto na kojem sjede od prvog dana. Piše da i djeca iz istih obitelji, ukoliko se voze, mogu sjediti jedan pored drugoga", rekao je ministar.

"A nakon što ih autobus doveze do kućnog praga, dalje više ne možemo propisivati. Ali nadam se da će se svi odgovorno ponašati", rekao je.

Online nastava

Odgovorio je i kako će se održavati online nastava u slučaju da se pojavi mogućnost samoizolacije kod nekog učenika. "Odvijat će se na različite načine. Upravo zato što smo htjeli maksimalno pokriti sve moguće aspekte i staviti na raspolaganje razne mogućnosti, jer nisu sve škole jednako opremljene, i ne vladaju svi istim mogućnostima u tehničkom, ali ni u organizacijskom smislu, zbog toga smo donijeli odluku da se vrati natrag Škola na Trećem koja vrijedi za učenike od 1. do 3. razreda jer to je kategorija djece koja ne mogu baš online komunicirati. Oni nisu na toj razini niti tehničke, a niti ne vladaju određenim vještinama", kazao je.

Rekao je da još ne zna koliko škola je odabralo mješovitu nastavu, odnosno dio pohađanja nastave u školi, a dio doma. "Škola će početi 7. rujna to je sigurno. Nekome će početi u klupi, a nekome kod kuće, kako to odluče škole i osnivači", kazao je.

Tko će mjeriti temperaturu?

Mjerenje temperature je obavezno. "Učenicima mjere temperaturu roditelji. A učiteljima se mjeri temperatura pri dolasku u školu", kazao je Fuchs.

Na pitanje što s učenicima koji imaju kronične bolesti, ministar je kazao da oni neće morati dolaziti u školu ako obiteljski liječnik kaže da spadaju u rizičnu skupinu i za njih će biti online nastava. Kazao je i da je preporuka da se roditeljski sastanci održavaju što manje, osim ako se ne mogu održavati na otvorenom. "Na otvorenom, distanca dva metra i onda može roditeljski sastanak. Ista je priča su i zbornice u kojima, ako su manje, nije dozvoljeno da se nastavnici u malom prostoru na distancama manjim od dva metra piju kavu bez maski", zaključio je.