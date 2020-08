[INFOGRAFIKA] Korisni savjeti za roditelje: Kako pojasniti i olakšati djeci nošenje zaštitne maske za lice

Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba objavila je izuzetno korisnu infografiku koja će biti od pomoći svim roditeljima koji pripremaju djecu za školu. U dokumentu naziva Kako pojasniti i olakšati djeci nošenje zaštitne maske za lice pronaći ćete pregršt korisnih informacija koje će mališanima olakšati nošenje maski za lice

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u svojim smjernicama od 13. srpnja 2020. navodi da maske ne trebaju nositi djeca u dobi do 2 godine te predškolska djeca starija od 2 godine ako dijete »usprkos nastojanju roditelja/staratelja da nosi masku pruža otpor nošenju maske ili se ne može suzdržati od dodirivanje maske i lica (pojedinoj djeci maska smeta te osjećaju neotklonjivu potrebu da namještaju masku i dodiruju lice, čime se povećavaju izgledi za unos virusa kroz usta, nos ili oči)“. Navodi se, dalje, da djeca nakon navršene druge godine pa do nižih razreda osnovne škole mogu nositi masku samo aktivnostima koje su vremenski ograničene (aktivnosti koje traju najviše sat ili dva) i kada su pod neprestanim nadzorom roditelja/staratelja (primjerice kod vožnje u javnom prijevozu, u zdravstvenoj ustanovi ili kod odlaska u trgovinu iako se roditeljima preporučuje da djecu vode u trgovine samo ako je to krajnje nužno)”.

