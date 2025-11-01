Ministar Bačić u Orebiću na početku katastarske izmjere: Velik dan za Orebić

Dinamikom koju smo predvidjeli, trebali bismo do 2031. izmjeriti cjelokupni prostor građevinskog područja države, dodao je.

"Ovo je veliki dan za Orebić - ovakva sustavna izmjera nije se provela gotovo dva stoljeća. S obzirom na razvoj Hrvatske i naše potrebe, sada je bilo vrijeme da konačno uredimo najvrjedniju evidenciju naše imovine. Ove godine katastarske izmjere provodimo u Trpnju, Orebiću i na području još nekoliko katastarskih općina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji", rekao je Bačić .

Projekt se provodi u okviru Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2025., a obuhvaća 3.249 katastarskih čestica i 890 zgrada. Ugovorena vrijednost usluga je 910.318,75 eura, a izvođač radova je Geoprojekt Zagreb 20 d.o.o.

Taj je projekt dio Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja 2021. - 2030., koji je pokrenula Vlada RH a provodi ga Državna geodetska uprava. Glavni cilj Programa je obnova katastra i zemljišnih knjiga za 600.000 hektara zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima Hrvatske, uz ukupna planirana sredstva od 401 milijun eura.

„Taj prostor od 600.000 hektara podrazumijeva područja Republike Hrvatske na kojima se odvija gotovo 90 posto svih investicija. Stoga je odluka da u prvoj fazi radimo novi katastar i zemljišnu knjigu upravo ondje gdje će to biti najkorisnije za naše sugrađane i poduzetnike bila ispravna“, kazao je ministar Bačić.

Na temelju Višegodišnjeg programa, Vlada je donijela tri Godišnja programa kojima je obuhvaćeno 85.000 hektara, odnosno 520.000 katastarskih čestica na području 106 općina i gradova, za što su osigurana sredstva u iznosu od 80 milijuna eura.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije u provedbu katastarskih izmjera uloženo je 18,5 milijuna, od čega je 7.667.977,42 eura ulaganja iz Višegodišnjeg programa. Obuhvaćeno je pet katastarskih općina s 30.293 katastarske čestice na površini od 1.646 hektara, stoji u priopćenju.

Ministar Bačić danas je posjetio i Viganj gdje je bio na svečanom otvaranju vodoopskrbnog cjevovoda Gornjih sela naselja Viganj.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.852.362,14 eura, od čega Europska unija sufinancira 80 posto , a po 10 posto osiguravaju Hrvatske vode i Vodovod i odvodnja d.o.o. Radovi su završeni u planiranom roku od 18 mjeseci, a izgrađena je mreža javne vodoopskrbe duljine 4,931 kilometar.