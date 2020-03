Milošević: Nije pitanje hoćemo li, neko kada i koliko rezati javnu potrošnju

Saborski zastupnik HDZ-a Ivan Domagoj Milošević ustvrdio je u četvrtak kako nije pitanje hoćemo li, nego kada i koliko, zbog aktualne krize rezati javnu potrošnju na svim razinama, od središnje države na niže

To je bitno iz barem dva razloga, rekao je zastupnik u saborskoj raspravi o provedbi uredbe EU-a o sekuritizaciji.

do 30. travnja

Milošević naglašava i važnost solidarnosti između privatnog i javnog sektora. Ta je solidarnost u prošloj krizi, onoj iz 2008., bila narušena, a cijena toga bila je oko 200.000 izgubljenih radnih mjesta u privatnom sektoru i indirektno iseljavanje proteklih godina, kazao je.

Mjere pomoći gospodarstvu ne mogu se odgađati, poslodavcima se mora poslati poruka da smo zajedno, naglasio je Gordan Maras (SDP) koji i danas iskazuje rezervu prema Vladinim mjerama pomoći.

Strogo stručnu raspravu o sekuritizaciji i njenoj važnosti za financijski sektor, zastupnici su usmjerili na konkretne probleme s kojima se zbog epidemije koronavirusa i uvedenih restrikcija suočavaju građani.

Blokirali smo sela, ljudi ne mogu iz jedne općine u drugu, ne mogu do banke, bankomata i novca, a to posebno pogađa starije ljude, kazao je Nikola Grmoja (Most).

Otvorite tržnice!

Nakon zatvaranja tržnica naši poljoprivrednici nemaju kuda sa sirom, lukom, ne znaju kako će preživjeti, upozorio je Ivan Lovrinović (PH).

Zatražio je ponovno otvaranje tržnica, te da Ministarstvo poljoprivrede otkupi sve zalihe hrane i uvede moratorij za plaćanje obveza dok traje kriza.

Otvaranje tržnica traži i Mladen Madjer (Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti). Ako se kupuje u velikim trgovačkim lancima, koji su u zatvorenom, može i na tržnicama na otvorenom, uz kontroliranje ulazaka, poručio je.

Željko Glasnović (Hrvatski suverenisti) upozorava na probleme stanovnika Markuševca, prigradskog zagrebačkog naselja u kojemu je bio epicentar nedjeljnog potresa.

Ljudi ne znaju što će, kuće su im oštećene, mislim da imamo dovoljno ljudi da se njima prvo pomogne, kazao je zastupnik.

Saborski su se klubovi suglasili da zakonski treba omogućiti provedbu uredbe EU-a o sekuritizaciji, čiji je osnovni cilj uspostavljanje kriterija za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (proces pretvaranja neprenosivih oblika potraživanja, primjerice kredita, u prenosive instrumente odnosno vrijednosne papire).

Od kad je Europska komisija uvela tu uredbu, tržite sekuritizacije značajno je palo jer se na njega uvodi red, rekao je Boris Lalovac (SDP). U 2018. godini to tržište iznosilo je oko 269 milijardi eura, a u prvom kvartalu prošle godine samo 32, 4 milijarde.