Milinović otkrio najsramniji potez HDZ-a u kampanji

On tvrdi da i dalje ostaje doktor. 'Gradonačelnik je prvi komunalac grada. Ja ću najmanje sjediti u uredu jer imam dobar tim i morate biti dobar menadžer. Bit će to dodatni napor, ali izdržat ćemo. Utorkom, srijedom i petkom ću biti u gradu , ponedjeljkom ambulanta, a četvrtkom imam slobodan dan jer moram imati čistu glavu jer sam na operacijama', dodao je.

Kaže kako je slab na svoj grad i da se on vratio nakon rad u Zagrebu. 'Moja poruka mladima je – vratite se u centar Hrvatske. Gospić je centar Hrvatske, nama je sat i 20 minuta do Splita i do Zagreba. Cijena stana je od 1.500 do 2.000 eura, imamo 600 obrtnika i 256 poduzetnika i 1300 poljoprivrednika. U bolnici se na CT čeka oko mjesec do dva', rekao je.

Tvrdi kako u najrazvijenijim područjima u Hrvatskoj nije na vlasti HDZ. “Mi tražimo da se naši projekti uključe i da poštuju povijest, sadašnjost i budućnost Gospića”, istaknuo je.

Kaže da za njega ne postoji razlika sada kada nema iskaznicu HDZ-a i kada je imao. 'Ja sam sa svima surađivao i svi su me tolerirali, ali Andrej Plenković me s mojim jasnim stavom izbacio iz stranke. Ja sam njemu čestitao na svim pobjedama, on meni nije. On se predstavlja kao europski političar, ali onda se vidi da to nije baš tako. Vidio sam da mi je čestitao na televiziji i to je dovoljno', naveo je.

'Ja sam bio u HDZ-u 90-ih, ali ovo polu-kriminalno korištenje infrastrukture poput testiranja na droge, pa strašenje ljudi da ako ja pobijedim da Srbi neće imati mjesta u Gospiću, to je nešto najniže, ali što je najsramnije, šest sati prije izborne šutnje asfaltiraju groblje koje čeka već godinama na asfalt', rekao je.