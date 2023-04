Uhićen muškarac osumnjičen za paljenje vozila u Osijeku, sutkinja iznimno zadovoljna

Iznimno sam zadovoljna brzom reakcijom policije i svih službi, koje su se uključile u istragu. I dalje normalno obavljam svoju sudačku dužnost, i ovo me nije obeshrabrilo, poručila je sutkinja Šimenić-Kovač.

Uhićenje je potvrdio gost HTV-ovog središnjeg Dnevnika, glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Tema razgovora bile su policijske istrage koje su u tijeku- paleži automobila u Osijeku i Cresu te pucnjava u Splitu.

'Ne bih govorio o pojavnosti, da su žrtve državni dužnosnici. Mogu reći da smo uhitili osobu u Osijeku koju povezujemo s paljenjem vozila u Osijeku. Prema saznanjima koje smo do sada prikupili to nema ama baš nikakve veze s objavljenjem njene sudačke dužnosti. Dakle, u pravilu mogu reći da nemamo pojavnosti. To su iznimni slučajevi, izolirani da se dogode takva kaznena djela na štetu državnih službenika ili dužnosnika', rekao je Milina za Dnevnik HTV-a.