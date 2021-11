Milijardu kuna potrošili smo na testove za koronu, no svi su iz uvoza osim onih tvrtke Biognost. Njezini osnivači kažu: Pojavile su se firme za koje nikad nismo čuli, ali nismo tu da budemo žandari...

Od početka pandemije u Hrvatskoj na testiranje je potrošeno više od milijardu kuna. Na našem je tržištu više od stotinu testova, antigenskih i PCR, različitih proizvođača. Svi su proizvedeni u inozemstvu osim jednog. Tvrtka Biognost jedina je hrvatska tvrtka koja proizvodi testove na koronavirus, a nju je još 1990. godine osnovao bračni par Marchiotti. Za tportal otkrivaju zašto su jedini u Hrvatskoj uzeli dio kolača kada su koronatestovi u pitanju i što misle o kvaliteti pojedinih uvoznih testova

'Zbog velikog pada prometa dobili smo sredstva za očuvanje radnih mjesta, no brzo smo se prilagodili novonastalim okolnostima i počeli proizvoditi covid testove. Pojedinačne testove od nas su kupovali stomatolozi i male ordinacije, no brzo smo počeli dobivati upite iz inozemstva, tako da smo u prošloj godini ukupno prodali oko 275 tisuća brzih testova na koronu', kaže nam Marchiotti Ulip.

Na pitanje jesu li se javljali na javne natječaje sami, mimo distributera, odgovara: 'Jesmo, no nikada nismo dobili rezultate. Javljamo se uvijek i za robne zalihe i na natječaje puno zavoda, no roba dolazi direktno iz Kine. Naravno da cijena može biti niža jer ti dobavljači nemaju obvezu održavanja sustava kvalitete, koje moraju ispunjavati proizvođači', napominje.

'No u međuvremenu su se pojavile različite firme za koje nikada nismo čuli i koje uvoze testove, u porijeklo ne ulazim, no nastala je velika deregulativa. Zna to i naša agencija i apeliraju da prijavljujemo sve takve situacije, međutim nismo mi tu da budemo žandari. Radimo svoj posao po tri ISO-va standarda. Naš test za koronu validiran je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo', kaže Marchiotti Ulip.

Na pitanje jesu li isti kriteriji za testove koji su proizvedeni u Hrvatskoj ili one iz Kine, odgovara: 'Testovi bi trebali proći iste postupke. Robne zalihe nas pozovu, damo im ponudu, no nikada nismo dobili odgovor ni jesmo li prošli, niti tko je dobio i s kojim cijenama. To su pozivni natječaji, to nije javna nabava u pravom smislu riječi. Ne bih o skrivenim motivima, ali smatrala bih korektnim da kada se javite na javni poziv, dobijete neke rezultate. Ponekad se postavljaju čudni kriteriji koji nemaju logike, ali u principu ne protestiramo.'

Ipak, progovara o nelogičnosti hrvatskih regulatora kada je u pitanju nabava testova. Naime jedan od kriterija nabave testova hrvatskih robnih zaliha taj je da morate biti registrirani u tri države Europske unije. 'To je nonsens jer kada u jednoj državi članici EU-a registrirate proizvod, nemate nikakvu drugu obavezu registrirati te testove unutar EU-a. Zašto bi jedna Njemačka ili Italija, koje kupuju od nas, posebno registrirale kada ne moraju?!' ističe.

Napominje da su od zemalja EU-a posebno registrirani testovi samo u Hrvatskoj i Bugarskoj, koja, dodaje naša sugovornica, ima poseban sustav i u nju su, kaže, izvezli velike količine testova.

'Puno više dobivamo na tenderima u svijetu nego u Hrvatskoj. Tu su očito neki drugi kriteriji, ja ih neću komentirati da ne bacim sumnju na ovo ili ono, ali činjenica je da će ovdje uvijek proći 50, 80 posto skuplji proizvod od onoga što mi ponudimo. To što u Hrvatskoj nije dobro drugima je odlično', kaže Marchiotti Ulip.