Milić: Da država nekog štiti od progona, ministar valjda ne bi bio uhićen na dužnosti

'Premijer je reagirao onako kako je trebao, brzo i odgovorno prema daljnjem funkcioniranju Vlade. Težina optužbi koje se stavljaju na teret sad bivšem ministru zdravstva nije ostavila ni najmanji prostor da se drugačije postupi nego da ga se momentalno razriješi. Premijer je dao bezrezervnu potporu nadležnim tijelima da istraže ovaj slučaj', poručio je Milić na N1.

Kazao je da sazvan sastanak koalicijskih partnera te je prenio tri glavne poruke s tog sastanka.

“Pod a) snažna osuda koruptivnog ponašanja ovakvih razmjera, b) potpora radu Vlade i funkcioniranju parlamentarne većine jer akti pojedinca neće prekriti ono dobro što radi Vlada, c) činjenica da korupcije ima u Hrvatskoj, ima je i u drugim zemljama, ali postoje institucije koje su neovisne i koje rade svoj posao i to dovodi do rezultata u borbi protiv korupcije', dodao je.