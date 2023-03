Miletić: Žao mi je ako gradonačelniku Umaga smeta što se započelo s rušenjem bespravno sagrađenih objekata

Istarski župan Boris Miletić reagirao je u utorak na konferenciju za novinare umaškog i vodnjanskog gradonačelnika o bespravnoj gradnji, ustvrdivši kako su komentari gradonačelnika Umaga Vilija Bassanesea "vrlo čudni i krajnje licemjerni", dok ih je IDS nazvao sitnim politikanstvom

"Gradonačelnik Bassanese je na čelu grada punih 14 godina, a Umag je devastiran bespravnom gradnjom pa se čovjek treba s pravom zapitati - što je on radio po tom pitanju od 2009. godine", naveo je Miletić u priopćenju.

Dodao je kako je prema izvidima na terenu županijske Javne ustanove Nature Histrice, u Umagu cijela obala devastirana.

Tvrdi i kako su uz obalu vidljivi betonski zidovi visine tri metra, izbetonirani molovi, a o bespravnoj gradnji na šumskom području da "ni ne govorimo". U prilog tomu on je spomenuo i projekt šetnice u dužini od 40 kilometara s kojim se gradonačelnik Basanesse, kako je rekao "naveliko hvali" premda su tu, po njemu, ne radi ni o kakvoj prirodnoj šetnici, već asfaltiranoj staz, poput ceste i to uz samo more s ogromnim negativnim utjecajem na prirodu i okoliš.