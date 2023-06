Milanoviću nije sjelo slavlje zbog rušenja u Vruji: Pakosnici neka uživaju u svom jadu

'Postupak posvojenja u RH bi trebalo olakšati, ali ne bagatelizirati, to ne mogu biti mali pravni poslovi, određena razina birokracije mora postojati, to su djeca, a ne krumpiri', istaknuo je.

Osvrnuo se na izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je poručio da bi se Milanović, zbog svojih izjava, trebao savjetovati sa specijalistom.

'Ako smo za ludnicu, ja sam za šefa klinike, a on je za lance, i to one debele. Što je rekao? Dečko nema dara. Nije radio na mješalici kao ja, tatin sin. Njegovim roditeljima sve najbolje. On nam pokuašva prodati nepostojeću povijest, a to je u politici nedopušteno', kazao je Milanović i dodao: