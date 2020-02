Milanovićev savjetnik: Rad nedjeljom treba izbjegavati

Gostujući u emisiji "Točka na tjedan" N1 televizije, novoizbrani savjetnik Zorana Milanovića kazao je kako bi rad nedjeljom trebalo izbjegavati

"To je zapravo zanimljivo, radnice na blagajni. Zato što većina zaposlenika u tom sektoru su upravo žene i mi imamo tu specifičnu ulogu žena u našem društvu i posao, odnosno radno vrijeme ne završava u 4. Traje puno duže i smatram da bi u tom slučaju trebalo regulirati rad nedjeljom pogotovo imajući to na umu. Ako postoji potreba, taj rad se može iznimno dozvoliti, ali ga se pritom treba i platiti sukladno tome, ali u načelu smatram da bi taj rad nedjeljom trebalo izbjegavati", kazao je Mačkić za N1.

Upitan bi li on bio za takvo rješenje, Mačkić je rekao: "Mislim da bi trebalo s druge strane pogledati strukturu našeg gospodarstvo trenutnog kakvo ono jest i dozvoliti nekoliko mogućnosti. Ako promatramo to samo sa sektora trgovine i njihovih prihoda, ništa se tu strašno neće dogoditi. Ljudi će samo to prebaciti na subotu na primjer.



Nije problem u tome, ali pravo pitanje je sljedeće: ako smo mi, a trenutno jesmo ekonomija koja je dominantno ovisna o prihodima od turizma, najvećim dijelom oni nam spašavaju i proračunski saldo, trebalo bi vidjeti je li moguće ostaviti nekakvu mogućnost da u određenom vremenskom periodu da neke trgovine i rade. Ali pritom jasno obvezati poslodavca da se taj rad sukladno tome adekvatno i nagradi".



Istaknuo je kako po njemu ne bi bilo sporno u nekim periodima u godini reći da se nedjeljom zapravo ne radi.