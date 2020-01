'Milanovića su na izbore doveli i oni koji su listiće križali i nadopunjavali'

Potpredsjednik Sabora Željko Reiner bio je gost Dnevnika N1 televizije. Komentirao je izborni rezultat Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima. "Naravno da ćemo analizirati sve okolnosti kampanje, rezultata, itd. pa ćemo vidjeti što smo mogli bolje napraviti i što smo trebali bolje napraviti", rekao je Reiner uvodno.

Na pitanje što se po njemu dogodilo i tko je kriv za poraz Grabar-Kitarović na izborima, Reiner je kazao: "Ja mislim da postoji više razloga, a ključni razlog je u tome što su gospodina Milanovića na Pantovčak doveli s jedne strane oni koji su glasovali za njega. Međutim, to ne bi bilo dovoljno. Njega su doveli i oni koji su svoje listiće prekrižili, nadopisivali itd. 90 tisuća listića je proglašeno nevažećima. To nikad nije do sada bilo u nijednim izborima. I oni koji su ostali kod kuće, a inače su simpatizeri i glasači HDZ-a, a ovaj put su ostali kod kuće", javlja N1 Televizija.

Upitan nije li predsjednik stranke ipak najodgovorniji za sve poteze u stranci, ističe: "Odgovorno je i vodstvo stranke. Odgovorni su svi oni koji nisu glasovali, a članovi su HDZ-a, koji su ostali kod kuće, kao što sam rekao, koji su križali listiće, svi su oni odgovorni, svi smo mi odgovorni očito za to". Reiner je rekao kako se nada da će se Milanović na poziciji predsjednika ponašati onako kako se treba ponašati i biti predsjednik svih građana Hrvatske. "I onih koji nisu glasovali za njega i onih koji su protiv njega i onih s kojima se ideološki uopće ne slaže. Niti on, niti oni s njima, ali on mora biti predsjednik svih građana Hrvatske", naglašava.



Smatra kako bi bilo jako loše da Milanović pomaže SDP-u na nadolazećim parlamentarnim izborima. "To bi bilo loše za njega, to bi bilo loše i za SDP i to bi bilo loše za demokraciju u Hrvatskoj. Ja se nadam da se to neće dogoditi nego da će ta kohabitacija funkcionirati, a vidjet ćemo kako. One su funkcionirale", zaključio je Reiner.