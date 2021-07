Milanović u Mostaru: Hrvatima se ukralo pravo da biraju člana Predsjedništva BiH. Što tu nije jasno?

Predsjednik Zoran Milanović održao je studentima Sveučilišta u Mostaru gostujuće predavanje, a nakon toga dao je izjave novinarima

Upitan da komentira svoje prijašnje izjave o Bosni i Hercegovini, koje su izazvale buru u tamošnjim medijima, rekao je:

'Ne mogu vam ponavljati što sam rekao. Hrvatima se ukralo pravo da biraju svog člana Predsjedništva. Što tu nije jasno? Što je tu moralno, što je tu ispravno? Ja moram da bih bio kozmopolit simpatizirati tuđi sekularni nacionalizam. Ja nisam nacionalist i očekujem da to ne budu ni drugi. To je osnova osnova. Detalji izbornog zakona, to me ne zanima. Treba li ga mijenjati – ne znam. Prvih 10 godina nikome nije palo na pamet da Hrvatima bira člana Predsjedništva, a onda se netko pametan toga dosjetio. To je možda najbolji kontradokaz o čemu se tu radi', rekao je predsjednik Zoran Milanović, javlja N1.