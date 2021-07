Milanović do daljnjega ne misli ići u Sarajevo, kaže da Komšić nije predstavnik Hrvata i poručuje: Nema više popuštanja...Ako je Dayton 'passe' želim da to znamo

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazao je u nedjelju u Vitezu da će dosljedno inzistirati na zaštiti prava Hrvata u Bosni i Hercegovini te poštivanju Daytonskog sporazuma sve dok je on na snazi

"To su stvari o kojima se mora otvoreno razgovarati", ustvrdio je.

"Ako je Dayton "passé" želim da to znamo", kazao je pa dodao da je spreman i na to da ga zbog zalaganja za ovakva stajališta proglase hrvatskim nacionalistom, iako on to nije.

Odgovarajući na novinarska pitanja potvrdio je da neće ići u službeni posjet Sarajevu "dok se neke stvari ne riješe" objasnivši da mu je sporan status sadašnjeg hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

"Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda, a člana Predsjedništva moraju birati građani hrvatske nacionalnosti", kazao je Milanović.

S obzirom na to da se Milanovićev posjet BiH događa 11. rujna, kada obilježava godišnjica genocida u Srebrenici, predsjednik je rekao da je njegov odnos prema tom zločinu jasan.