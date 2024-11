Milanović s vinarima na Lošinju: Uvozimo nešto jeftinija, a izvozimo skuplja vina. To nije kritika

"Europska unija i veliki u toj konkurentnoj utakmici neće nam pomagati da zaradimo novac. To nije logika Europske unije i velikih zemalja proizvođača jer nitko ne želi konkurenciju“, rekao je Milanović na otvaranju 34. Međunarodnog susreta vinogradara i vinara Sabatina 2024., priopćio je Ured predsjednika.

Predsjednik je rekao da Hrvatska izveze deset puta manje vina nego što ga uveze. "Hrvatska uvozi nešto jeftinija, a izvozi nešto skuplja vina. Kada se gleda samo tržišna vrijednost te robe, onda je to nešto povoljnije. To nije kritika, nego je to naprosto snimka stanja u zemlji koja je, što se vinske kulture tiče i općenito života vezanog uz lozu i uz vino, duboko vezana za to", naveo je.