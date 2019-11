Milanović: Premijer je potpuno sluđen i vodi privatni rat, a Grabar-Kitarović je pupčano povezana s HDZ-om

Predsjednički kandidat Zoran Milanović obrušio se na premijera Andreja Plenkovića i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović oko štrajka prosvjetara

'Što znači da je štrajk otišao predaleko? Imamo s jedne strane potpuno sluđenog premijera koji vodi privatni rat, umjesto da kad ga se suoči s činjenicom da je podizao koeficijente i drugima. Ponavljam, moja Vlada nije podizala koeficijente nikome zato što nas je HDZ dočekao onako kako će ostaviti virovitičku blagajnu - praznom. Nije bilo novca za podizanje koeficijenata, a ako je nekomu učinjena nekakva manja nepravda, a ovdje se radi o manjoj nepravdi prema učiteljima, i ona se dala korigirati. Zašto premijer tvrdoglavo odbija to napraviti, zašto predsjednica ne kaže da je to nešto što treba napraviti', rekao je Zoran Milanović.

Na Facebooku se potom Milanović oglasio dodatno o Grabar-Kitarović i njenoj optužbi kako je upravo njegova Vlada odgovorna za probleme s koeficijentima.

'Današnje je stanje posljedica štetne politike Vlade Zorana Milanovića koja je dva puta smanjila koeficijente nastavnicima', poručila je sinoć aktualna predsjednica.

'Predsjednicu nije nitko ni vidio ni čuo jer ona bježi od kampanje i to će raditi do kraja. Zašto predsjednica Republike ne kaže da treba povećati koeficijente? Zato što je pupčano povezana s HDZ-om i ne smije otvoriti usta protivno njihovoj politici. Štrajk je otišao predaleko samo sa stajališta interesa djece, a jedini krivac za to su Plenković, HDZ i Kolinda Grabar-Kitarović koja daje podršku Vladi. Po njoj Vlada radi dobro i ovo što gledamo je slizavanje s Plenkovićevom Vladom', napisao je Milanović na Facebooku.

Poručio je i da je 'to sve ista ekipa' te da ovi prosvjedi nemaju veze s njegovom Vladom.

'Plenkovićeva Vlada je 7 ili 8 puta mijenjala povećavala koeficijente za odabrane skupine koje su im u tom trenutku bile dobre, korisne. Ovo sada je isključivo Plenkovićeva poruka učiteljima: 'Vi niste bitni, mi o vama ne ovisimo. Onima koji su nam bitni, njima smo odavno povećali koeficijente.' To je poruka koju učiteljima i nastavnicima šalje Plenković!', poručio je Milanović u objavi.