Milanović potvrdio da ide na otvaranje Pelješkog mosta: 'Za njegovu izgradnju i ja sam dao kap svoje političke krvi'

'Na otvaranje Pelješkog mosta otići ću s velikom radošću za nekoliko dana', potvrdio je predsjednik Zoran Milanović u Opatiji gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada

Govoreći o korištenju novca iz Europskih fondova, naime, predsjednik Milanović je podsjetio kako Hrvatska godišnje dobije pet milijardi kuna što, po njemu, nije dovoljno.

'Hrvatska godišnje ubire pet milijardi kuna, to je malo. Od tih pet milijardi, dvije idu poljoprivredi, to je socijalni fond i to je najbolje planiran novac, ne krade se. Ostalo je tri milijarde, to je ono što se proteklih godina slijevalo u našu domovinu iz europskih fondova. Taj novac ima valjda neke efekte, iako ih mi na žalost ne računamo. Kako utječu na konkurentnost, na rast plaća, na zapošljavanje, mi to ne znamo. A to je godišnje jedan i pol Pelješki most', objasnio je predsjednik Milanović i najavio svoj odlazak na otvaranje Pelješkog mosta za čiju je izgradnju, kako je rekao, i on “dao kap svoje političke krvi”.