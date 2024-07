Milanović potpisao imenovanje Omrčanina zamjenikom ravnatelja SOA-e

A ravnatelju će vrlo brzo istječi mandat jer je već dobio novi posao.

Premijer i predsjednik i dalje su u svađi, kao i prošle godine, i ne mogu se dogovoriti oko novog ravnatelja SOA-e, nego su aktualnom ravnatelju Danielu Markiću po drugi put produžili mandat na dva mjeseca, do početka rujna kada on preuzima mjesto ravnatelja Obavještajno analitičkog centra Europske unije (EU INTCEN).



S obzirom na to da od rujna više neće moći produžavati mandat Markiću, Plenković i Milanović imenovali su zamjenika ravnatelja koji će preuzeti vodstvo nad agencijom do izbora novog ravnatelja, što će možda biti on, a možda i netko drugi.



