Milanović odlikovao dobrovoljne darivatelje krvi

Odlikovani su muškarci koji su više od stotinu puta davali krv i žene koje su to učinile više od 75 puta.

U svom obraćanju predsjednik Milanović rekao je da od darivanja krvi nema većeg oblika solidarnosti i tim činom dobrovoljni darivatelji krvi zadužili su Hrvatsku, a još više svakog čovjeka.

"Ne znam da li vas pozivaju u odgojne ustanove ili škole u kojima se uvijek učilo svašta, a danas je svašta i još nešto više od toga, neke stvari potrebne, neke stvari preskočene, neke stvari možda suvišne, ali kao što će još neko vrijeme s razlogom i s dubokom svrhom i emotivnom osnovom hrvatski borci, hrvatski branitelji, hrvatski osloboditelji djeci pričati o onome što su učinili i što su žrtvovali za Hrvatsku, tako i vas vidim kao edukatore i pronositelje radosne i istinite vijesti - pronositelje solidarnosti. Većeg oblika solidarnosti nema," istaknuo je Milanović.

Pozvao ih je da upravo djeci objasne i ispričaju što je solidarnost.

U ime odlikovanih govorila je Zvjezdana Belina koja je rekla da nijedan život nije izgubljen zbog nedostatka krvi i da je to istinska snaga njihove zajednice.

"Svi smo darivali krv sedamdeset pet ili sto puta, ali neki od nas i više od toga. Nema potrebe za puno riječi i puno objašnjavanja. To je naprosto naš stil života. Dobru volju već imamo, a dobro zdravlje je sve što nam treba za ubuduće kako bi mogli rasti i nastaviti širiti ovu našu obitelj darivatelja. Najiskrenija želja nam je nastaviti tradiciju. Hrvatska se ponosi time što ima dovoljno sigurne krvi zahvaljujući solidarnosti, jedinstvu i humanosti", istaknula je Belina. Dodala je da su svi oni ponosni jer svojom krvlju pomogli sačuvati ili produžiti nečiji život.

U ime 130 društava Hrvatskog crvenog križa, volontera i djelatnika nazočnima se obratio i predsjednik Hrvatskog crvenog križa Željko Grubišić koji je istaknuo kako je darivanje krvi u Hrvatskoj uvijek bilo samodostatno i da predsjednik države kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga zna kolika je vrijednost doza krvi i u vrijeme rata, ali i miru.

"Nikad se nije dogodilo da u Republici Hrvatskoj nemamo dovoljno doza krvi za one potrebite. Nadam se da će i vaš angažman pridonijeti i daljnjemu promicanju aktivnosti darivanja krvi, ali ne samo darivanja krvi. Ovi ovdje ljudi koji su dali otprilike četrdeset litara krvi, dali su svojih sto dana koje ne mogu vratiti. Dani koji se daruju drugima nisu nadoknadivi. Zbog toga, ovo priznanje koje ćete im uručiti, njima puno znači", rekao je Grubišić.