Na tiskovnoj konferenciji nakon susreta sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom, hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je kako će se voditi time da Hrvatska relativno brzo dobije stabilnu vlast

"Sabor nije raspušten. Sve što sad govorim je preko ovlasti, Sabor nije raspušten. Ako ga većina raspusti u ponedjeljak, postupit ću u skladu sa zakonom. Razgovarao sam s premijerom prije nego što je javnost izvijestio o namjeri, pitao sam ga ima li kakve preferencije, rekao je da nema. Razgovarat ću još i s predstavnikom druge velike grupacije i donijeti odluku u uskim okvirima koje zakon ostavlja o raspisivanju izbora, datumu stupanja na snagu jer se njime određuje vrijeme trajanja kampanje, ali neka prvo raspuste Sabor pa ćemo gledati da se pomire interesi epidemiološke slike i da Hrvatska dobije relativno brzo stabilnu vlast, te da se ne uđe previše u vrijeme kad će već veći broj ljudi otići iz gradova", rekao je Milanović, a prenosi N1.

Milanović je dodao: 'Probat ću spriječiti to što se moglo dogoditi na predsjedničkim izborima, stavljanjem drugog kruga na 5. siječnja, datum kad je 100 do 150 tisuća ljudi u inozemstvu na skijanju. Time se svjesno ograničava ljude da izađu na izbore, probat ću to izbjeći', zaključio je predsjednik.