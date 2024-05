Milanović: Plenković je u ozbiljnom problemu, pregovori su prljavi

Na pitanje o tome što ako mu dokaz o većini donese Plenković kaže: 'On ima problem. Mislim da je on u ozbiljnom problemu jer nas je sve uvalio. Hrvatskoj je nasilio jednog krajnje sumnjivog, zapravo, vrlo jasnog tipa za glavnog državnog odvjetnka, čovjeka koji je kao predsjednik suda održavao bliske odnose s optuženikom. Nije sva ova galama bila slučajna, to je bila ozbiljna situacija i opet bih napravio isto', kaže.

Milanović kaže i da je bio spreman biti premijer. 'Pozivao sam da se glasa i za Most i DP i Možemo, samo ne za HDZ. … Cilj je bio okupiti Hrvatsku protiv zle organizacije koju predvodi nevjerojatan čovjek spreman na sve loše stvari koje je radio. On to ne vidi, ja mu nisam predsjednik. Ne znam samo što je s ovima iz HDZ-a kojima jesam predsjednik. On sebe mora usuglasiti sa svojim suradnicima, mislim da se on trenutno jako znoji i treba se znojiti. Zbog visoke temperature', kaže predsjednik.

Na izbore je izašlo 2,2 milijuna ljudi, Milanović kaže kako Plenković u tome vidi problem jer nisu svi ti ljudi glasali za njegovu stranku. Dodaje i kako su svi novi birači glasali protiv toga da Plenković bude premijer, čak i glasači Domovinskog pokreta.

'Činjenica je da većina ljudi pa i saborskih zastupnika, dolazi iz opcija koje su bile protiv toga da Plenković nastavi zlostavljati Hrvatsku. Ja nisam bio kandidat, kaok sam bio kandidat kad Plenković nije bio spreman na debatu sa mnom. Ja sam se u izbore uključio mjesec dana prije izbora, a onda se uključio Ustavni sud… HDZ je dobio pet mandata manje, neka proba sastaviti vladu s ljudima koji su kategorički rekli da ne žele s njima. Ne, on optužuje mene, ja ne pregovaram. Anušić i Plenković pregovaraju u ovom trenutku, to su pregovori između njih dvojice, to je paradoksalno', kaže.