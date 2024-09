Milanović: Nekontrolirano dovođenje stranih radnika treba zaustaviti

"Mi ćemo morati poraditi na tome da nema nečasnih poslova, a uvjet za to je da su poslovi pristojno plaćeni. Nije rješenje u nekontroliranom dovođenju svakoga tko odgovara nekom poslodavcu. To smo uočili i to treba zaustaviti. I tko god kaže da je takvo ponašanje nacionalističko i rasističko, taj je manipulator. To nema veze ni s kakvom političkom orijentacijom, lijevom ili desnom, to je zdrav razum. Nema nas 70 milijuna, nego jedva četiri i moramo čuvati svoje vrlo inteligentno i promišljeno“, poručio je Milanović u Kamanju, općini koja danas obilježava Dan Općine, Dan župe i svetkovinu Imena Marijinog.

Naglasio je i kako nema nečasnih poslova od kojih bi naši ljudi trebali bježati. “Slažem se s izjavom koju sam danas ovdje čuo da ne trebaju sva naša djeca biti doktori i inženjeri. Naša djeca ili naši unuci nisu nikakva viša bića koja ne mogu i ne trebaju raditi one poslove za koje se uvode ljudi iz inozemstva. Nemam problema s njihovom vjerom ni bojom kože, ali to je druga kultura", dodao je.