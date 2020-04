Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je danas tvrtku "PPK karlovačka mesna industrija d.d. – Grupa Pivac".

Nakon obilaska pogona Predsjednika Republike dao je izjavu za medije. Što se tiče pogona PPK karlovačke mesne industrije, predsjednik Milanović kazao je kako je promet cijele grupe 500 milijuna eura te kako je to izrazito važno za gospodarstvo.

"Htio sam čuti izravno od njih kako je to izgledalo u ovom razdoblju, kako se nose s tim i što planiraju za dalje. Čini mi se da su se dobro snašli s obzirom na to da je situacija u ovom razdoblju bila naprosto nepredvidiva i ne spada u one uobičajene rizike s kojima se obično suočavamo."

"Bilo je i nadamo se da se neće ponavljati. Ako bude nešto slično, neke lekcije su naučene, pa će valjda drugi put biti još bolje", kazao je Milanović.