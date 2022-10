Milanović: Neću odobriti da se ukrajinski vojnici obučavaju kod nas, ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj inauguraciji novog rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Stjepana Lakušića, u Hrvatskom narodnom kazalištu. Nakon pozdravnog govora, u kojem je rekao kada se dogodio njegov 'prvi sraz' sa sveučilištem, komentirao je burne događaje te Bulja i Zekanovića u Saboru

'Ovo sveučilište je hrvatsko srce i mišić. Držimo do sebe i cijenimo sebe jer nismo uopće tako loši. Ulaskom u EU nije stala povijest, mi se i dalje moramo boriti za sebe jer nama je jedino stalo do nas. Bez novca i ogromnih ulaganja nema tih kritičkih znanja. Jedino je nama stvarno stalo do ovog sveučilišta, a kad kažem nama, ne dijelim po boji ili etničkoj pripadnosti. Ovo sveučilište nije privatno sveučilište, ovo je jedan od instrumenata RH', poručio je Milanović, javlja Dnevnik.hr .

Osvrćući se na INA-u, Milanović je rekao kako 'nije uprava niti suvlasnik, ne mora utjecati na opskrbu' te da Hrvatska mora imati rafinerijski kapacitet. Komentirao je i mogućnost da se na području EU-a obučavaju ukrajinski vojnici. Milanović je rekao kako ne zna za takav plan.

'Ne podržavam tu ideju zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Konkretni smo i solidarni i to je to. Kao vrhovni zapovjednik neću to odobriti. Ali nisam čuo za prijedlog. No to mi se ne sviđa', rekao je predsjednik, javlja RTL.

Komentirajući današnji sukob između Mire Bulja i Hrvoja Zekanovića u Hrvatskom saboru, Milanović je rekao: 'Plenković je prije par godina nasrnuo na Grmoju. Ali ne se tući u Saboru. Izaći van i lijepo se potući, neka se konačno potuku! Ma neće se oni nikada tući, posebice ne Zekanović. Ali neće ni Bulj, jer ima mozga', piše 24 sata. Komentirajući nove informacije o smrti Vladimira Matijanića, rekao je kako je struka rekla svoje te da su sada institucije na redu.