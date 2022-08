Milanović: Sankcije Moskvi ne funkcioniraju. Samo moliš Boga da nitko ne kihne i sve skupa ne odleti

Zapadne sankcije uvedene Moskvi zbog napada na Ukrajinu ne funkcioniraju i Rusiji to neće naškoditi, ali je naškodilo nama, rekao je u ponedjeljak predsjednik Zoran Milanović prilikom posjete Hvaru. Opisujući situaciju u svijetu kao "nestabilnu" i ustvrdivši da se "polako gubi kompas", šef države je upozorio da "sve to skupa izgleda kao proljetni maslačak i samo moliš Boga da nitko ne kihne i sve skupa ne odleti"

Vezano uz izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da neće ići na Jadran, kao i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića koji je kazao da mu nije jasno zašto neki Srbi dolaze ljetovati u Dalmaciju, Milanović je kazao da Srbi dolaze na more i da mu je to drago.

"Sankcije ne funkcioniraju, Rusiji to neće naškoditi, ako je to cilj (...) i što se dogodilo, naškodilo je nama", rekao je predsjednik države.

''Prošlo je sedam godina, a samo jedan brod plovi. Ja od siječnja 2016. za to ne odgovaram. A to nije bio izmišljen projekt, to je bio stvaran projekt, financiran je, brodovi su bili dizajnirani. Posao je dobilo jedno hrvatsko brodogradilište koje je sada u poteškoćama, ali to me ne zanima'', kazao je Milanović prilikom obilaska opožarenog područja na predjelu Vrbanj - Dol kod Starog Grada na Hvaru, priopćeno je iz Ureda predsjednika RH.

Milanović je dodao da MORH ''mora imati i ima instrumente kojima se takve stvari rješavaju da vojska, odnosno mornarica, obalna straža dobije ono što ih ide'' te da ''to nije dobar posao''.

Na pitanje novinara jesmo li dovoljno spremni dočekali protupožarnu sezonu Milanović rekao je da su na otocima najnezgodnija prva dva-tri sata koja ovise isključivo o reakciji otočana.

''Tu su se pokazali kao profesionalci i to hrabri profesionalci. To su elementarne nepogode. Jedino što bi trebalo je da, ako ima šest kanadera, da je svih šest spremno u sezoni, ali ništa od toga. Vlada je nadležna za to, Banožić'', ustvrdio je dodajući kako ga ne zanima je li MORH unaprijed platio popravak, već samo je li posao izvršen.

Milanović je spomenuo i nedostatak hangara za 'helikoptere koje, kako kaže, "dobijemo na dar i držimo ih na kiši''.