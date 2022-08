Vučić na komemoraciji žrtvama Oluje: Srbija 'gotovo po svaku cijenu' želi mir

Hoćemo mir, gotovo po svaku cijenu, da nikome život ne bude ugrožen, čuvajući druge i nadajući se da će i oni čuvati nas, poručio je u četvrtak navečer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u Novom Sadu na državnoj komemoraciji stradalim Srbima tijekom i poslije akcije Oluje

On je rekao da se Srbe pokušava nazivati hrvatskim, bosanskim, kosovskim, ovisno gdje žive, ali da oni "žele biti samo obični Srbi".

Čuvat ćemo Srbiju, a na histeriju laži i prijetnji odgovorit ćemo mirom, strpljenjem i odlučnošću, poručio je Vučić istaknuvši kako večerašnji skup "pokazuje da Srbija umije da pamti".

On je istaknuo da je "pomirenje važno", no da je to "fraza nemuštih političara", ali da su "razgovori i suradnja neophodni".

"I moramo razgovarati, koliko god se neslagali, i gledati zajedno u budućnost", rekao je srbijanski predsjednik.

Srbija će, poručio je, "graditi najbolje odnose sa svima, i s narodima koji su se o nas ogriješili, a prihvaćamo i kajemo se za zločine koji su neki počinili u naše ime".

On je ustvrdio da Srbiji ne smeta kad se u Hrvatskoj "svečari" u povodu Oluje, ali joj smeta kad joj ne dopuštaju da se "sjeća i tuguje", te da se od Srba ne može očekivati "da se odreknu sebe, svojih mrtvih, svog imena i prezimena".

"Hrvatska je, provodeći etničko čišćenje, lišila sebe divnih ljudi. Oluja je ranila srpski narod, ali su Srbija i Republika Srpska dobile mnogo divnih i dobrih ljudi", rekao je Vučić.

On je istaknuo da "zabranjeni grad" Jasenovac" i Oluja "nisu mit, već činjenice sa kojima živimo".

"Godinama šaljemo poruku da više neće biti Oluja i danas to ponovo činimo", zaključio je Vučić.

Spomen žrtvama na početku komemoracije služio je patrijarh srpski Porfirije, a službeni dio počeo je minutom šutnje i emitiranjem dokumentarnih video-snimki i poruku tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana iz takozvanog "Brijunskog transkripta" uoči Oluje: "...da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu".

Poglavar SPC je istaknuo da "srpski narod pamti strašne kolovoške dane 1995. godine kako netko ne bi mogao kazati da se nisu dogodili", ali je poručio da "pamćenje nije zlopamćenje".

"Stotinu puta kažem da ne zlopamtimo, da nas zlopamćenje ne bi svladalo, jer bi gnjev i mržnja satrli nas same", rekao je patrijarh Porfirije.

On je, aludirajući na nedavnu zabranu hrvatskih vlasti predsjedniku Srbije da privatno posjeti Jasenovac, ocijenio kako je "najblaže rečeno, nerazumno, pogrešno i nepravedno" kad netko nalazi razlog da onemogući bilo kome, "prosjaku ili caru, bogatom ili siromašnom, predsjedniku ili premijeru..." koji ima potrebu da se "susretne sa sobom, s Bogom i da smireno upali voštanicu i uznese molitvu Spasitelju".

Sanja Vujić, govoreći kao "jedno od djece iz kolone" u kolovozu 1995. godine, podsjetila je na događaja od prije 27. godina i istaknula da je Srbija prihvatila i prigrlila izbjegle i prognane, da Srbiju danas smatraju svojom državom, poručivši kako je bitno da se dani Oluje "nikad ne zaborave".

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istaknuo je da je Oluja "pogrom, zločin i genocid" i rekao da je jedino gdje želi biti "Republika Srpska i Srbija". Nazivajući Republiku Srpsku "državom", pozivao je sunarodnjake da se okupe uz državno vodstvo Srbije i RS i podrže ih da bi "srpskom narodu jamčili slobodu".

Ranije danas održani su brojni skupovi sjećanja na stradale u Oluji, u beogradskoj crkvi Svetog Marka služen je spomen, a večerašnju državnu komemoraciju izravno je prenosila nacionalna televizija RTS.