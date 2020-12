Milanović o Plenkoviću: Da, sad me je zvao da idem u Bruxelles, ali je prije dva mjeseca to ponudio Janši

Predsjednik Republike Zoran Milanović gostovao je u večerašnjem HRT-ovom Dnevniku

- Moglo je ovo u Hrvatskoj krenuti prije mjesec dana da nije bilo tih peripetija oko Vukovara, i tenzije, i nesklonosti da se sve to skupa odgodi za ovu godinu. Međutim, Slovenija je krenula mjesec dana prije nas pa ima praktički isti problem. I sad bih mogao ići redom po Europi i svijetu... Nema pravila, rekao je Milanović.

Dodao je kako izgleda da je najveća koncentracija ljudi u trgovinskim centrima.

- Trgovinski centri su krcati, rekao je Milanović.

Rekao je da se ljudi uglavnom ponašaju racionalno te istaknuo da Danska ima puno bolje rezultate nego Švedska, a malo testiraju.

- Teško je tu utvrditi kauzalitet i reći "to je zbog toga", rekao je Milanović.

Komentirajući sukob u Znanstvenom savjetu rekao je da je pravo Vlade da ima svoj znanstveni savjet, ali je dodao da u njemu nije vidio intenziviste.

Odgovarajući na pitanje o potrebi psihološke pomoći liječnicima rekao je da si je osoba koju je upoznao oduzela život prije tjedan dana.

- Situacija je teška. Te koji su na prvoj crti bi trebalo platiti dvostruko. Vidio sam da su nekakve povišice, ali to je premalo, to je smiješno. Oni koji su na prvoj crti dok to rade, zdravstveno osoblje, njima treba dati dvostruki prihod. To država može. Dok traje, a sad, trajat će vjerojatno još neko vrijeme, dolazi cjepivo, poručio je predsjednik.

O cijepljenju

Milanović je potvrdio da će se cijepiti pred kamerom.

- Netko je rekao da pokušavam ljude na silu cijepiti. Na silu cijepiti, mislim... To je jedan minimum rizika, ako se uopće o tome može govoriti, da bi svima bilo bolje. Na kraju krajeva, vi ćete se cijepiti i preuzet ćete nekakav zanemariv rizik, uopće mi je glupo govoriti da se radi o riziku, a netko će piti orijentalne čajeve, baviti se jogom, bit newager i čekati da sve to skupa dobro prođe, i onda ustvari profitirati na vašem znoju, jer ćete ga vi i oni koji se cijepe kolektivno zaštititi. Naravno, to je pod pretpostavkom da se cijepi preko 60, 70 posto ljudi. Ako ne, imamo problem, rekao je Milanović.

Na pitanje što ako poslodavci budu uvjetovali posao cijepljenjem rekao je da su to stvari koje trebaju završavati na sudu.

O neodlasku na samit u Bruxelles

Milanović je komentirao i svoj neodlazak, umjesto premijera Andreja Plenkovića, na samit šefova država i vlada članica Europske unije u Bruxellesu, zbog kojeg je Hrvatsku predstavljao slovenski premijer Janez Janša.

- (Plenković) me nazvao. U redu, prije dva mjeseca me nije nazvao, nego je to ponudio Janezu... Sloveniji u stvari, ja to volim... Sloveniji. To javnost možda nije ni znala, sad zna. I to je njegovo pravo i to je... Mislim, mi smo se vrlo brzo razumjeli, dvije minute je trajao taj razgovor, nisam ja njega pitao "gdje si bio prije dva mjeseca", rekao je Milanović.

- Govorimo ovdje o nečemu što je meni očito, a nekome tko to ne zna nije očito, a ima, naravno, i zločestih, korumpiranih ljudi, kupljenih medija... To je sve oko nas, to je sve gore i gore. Ljudi politici ne vjeruju, a medijima vjeruju još manje. Sto posto. Tisuću posto. Na kraju krajeva, za mene je netko glasao, pa makar u zabludi, rekao je Milanović.

Istaknuo je da u Ustavu stoji da Hrvatsku u Europskom vijeću predstavljaju Vlada i predsjednik Republike sukladno ovlastima. Dodao je da je za takav sadržaj osobno odgovoran.

- To sam ja pisao 2010. godine jer mi je došao prijedlog od HDZ-a, drukčiji, dakle, predsjednika uopće nije bilo unutra. I onda sam rekao, "gledajte, potrebna nam je većina, to mora izgledati ovako". I tako izgleda. Potpuno svjestan što to znači u svoje četiri godine i dva mjeseca nisam nikada bio odsutan, međutim, to je ustvari čudo da nisam bio nikada. Plenković je i bit će možda još i neki drugi put, rekao je Milanović.

Dodao je da države u takvim situacijama zamole nekoga s kim imaju dobre odnose da to za njih odrade te podsjetio da je to Plenković jednom radio iz usluge Bugarskoj.

Rekao je da je Plenković njegovo odbijanje prihvatio "najnormalnije".

- Tamo ja nemam što raditi, ja mogu tamo biti ili portparol Vlade - što uopće nije moj posao, ja to ne smijem raditi, jer kasnije to i tako završava u Vladi i na Saboru, to je izvan moje ingerencije - ili mogu, a toga sam se nagledao, doći tamo, pričati i praviti se pametan, i gledao sam kako to otužno i jadno izgleda kad neki predsjednici koji nemaju nikakve izvršne ovlasti ugrabe priliku jednom u pet godina mijenjati Slovaka, Bugarina... Dakle, ne možeš ih se otarasiti. JA itekako dobro znam kako to izgleda i jako dobro znam što i zašto piše u Ustavu i to je sve što mogu reći, rekao je Milanović.

Dodao je da sama činjenica da ga Plenković u dva navrata ili barem jednom nije zvao govori o tome da to baš i nije uobičajeno.