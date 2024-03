Milanović: Imamo inflaciju pohlepe! To je strateški hrvatski problem

'Prosječna mirovina ne samo da je sada manja u odnosu na prosječnu plaću, nego je u konstantnom padu i bit će još i niža, kupovna moć umirovljenika još manja. Sve osnovne namirnice, ono što je čovjeku potrebno i na što troši većinu svojih prihoda, to je postalo preskupo. Ne živimo više u 2011. kada nije bilo inflacije, živimo u vremenu kada ljudi trče u dućane i gledaju kako stvari preko noći poskupljuju. Da, neki žive bolje, ali 65 posto hrvatskih ljudi radi za plaću koja je niža od prosječne. Koliko je u Hrvatskoj sve bezobrazno skupo najbolje znaju naši ljudi koji žive blizu granice, u Italiji ili Austriji mnoge su stvari puno jeftinije. A ne mora nužno tako biti. Imamo inflaciju pohlepe! To je strateški hrvatski problem kojemu se vlast u Hrvatskoj mora posvetiti. A “tajna” je u načinu poslovanja trgovačkih superlanaca. Da ne govorim o profitima banaka. Država ima instrumente kojima može to riješiti, kao što smo se znali obračunati s bankama na fin način', napisao je predsjednik na Facebooku.