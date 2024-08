Milanović o tragediji na Lošinju: 'Što se tiče političke odgovornosti...'

'Jedna od opasnosti je da izgubimo znanja i vještine koje smo imali', također je upozorio i poručio: 'Hrvatska mora proizvoditi sve ono što može proizvoditi jer ovolika razina ovisnosti o turizmu nije dobra - ona te izlaže, postaješ ranjiviji.' 'Isto tako, moramo biti svjesni da kada dobijemo novac iz Europe, fondove koji će još neko vrijeme biti s nama, ne tako dugo, treba uzeti svaki euro jer mi smo za to dali i te kakve koncesije', dodao je Milanović.

'Mi smo potpuno otvorili svoju zemlju, svoje granice. Može prodavati tko što hoće, kome i koliko god hoće, a država i njezini instrumenti služe da očuvamo ono što jesmo - očuvanju svojeg suvereniteta uz očuvanje svojih interesa. Kada od Europske unije dobivamo, moramo znati da dajemo jednako toliko, ako ne i više, i jedna od opasnosti je da izgubimo znanja i vještine koje smo imali', upozorio je Milanović pa oručio: 'Hrvatska mora proizvoditi sve ono što može proizvoditi jer ovolika razina ovisnosti o turizmu nije dobra - ona te izlaže, postaješ ranjiviji."

'Ništa bez proizvodnje', naglasio je te kazao da ima na umu i na vratu tragediju u Malom Lošinju od prije nekoliko dana u kojoj su tri čovjeka poginula.

'Tko je kriv, nek' se vidi, nek' se odluči. Tko će ili neće snositi političku odgovornost; neću reći da me se ne tiče, ali o tome neću govoriti. No, činjenica je da su zadnja četiri broda za Jadroliniju sagrađena prije više od deset godina - Krk, Vela Luka... to su im samo imena, građena su u Uljaniku; to je inače jedino veliko brodogradilište koje nije opstalo. Sva druga za koja smo se bojali, opstala su i grade, rade s više ili manje uspjeha, dakle, stabilni su', rekao je predsjednik.

'Nama trebaju naši brodovi, koji će se graditi u našim brodogradilištima, ne rabljeni stari brodovi, posebno ne to, niti novi strani brodovi, i to kažem s rizikom i potpuno svjestan da će me netko optužiti za protekcionizam, ali moj posao je da budem protektivan i sebičan prema onome za što sam izabran, a to je zaštita hrvatskih interesa u najboljoj vjeri i lojalnosti prema drugima, ali i stalno podsjećanje da u Europskoj uniji nismo nikakav socijalni slučaj i da nikome ne dugujemo nikakvu posebnu zahvalnost, ako kakvu, i da smo dali puno onoga što nas prirodno pripada i što ćemo štititi po svaku cijenu. To, naravno, ne podrazumijeva oružje u civiliziranom svijetu, ali po svaki cijenu instrumentima države da se njima koristi, a ne da se o njima priča sa sjetom i patosom', naglasio je Milanović.

'Uz poziv da se štiti svoje, čuva tradicija, koju nijedan drugi slavenski narod nema, danas pričamo moru - po hrvatskom moru moraju ploviti hrvatski brodovi', zaključio je predsjednik.