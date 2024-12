Milanović će sudjelovati u debati: 'Ne mogu podcijeniti ljude koji žele dati glas'

Predsjednik Republike Zoran Milanović s terena je komentirao najnovija politička zbivanja i reakcije na svoj predizborni skup. Posebno se osvrnuo na protukandidata Dragana Primorca, ali i na tezu da neće sudjelovati u predizbornim debatama

Osvrnuo se na kandidata HDZ-a Dragana Primorca, koji je Milanovića ranije nazvao kokoši, a ne orlom, referirajući se na njegovu sintagmu s jučerašnjeg izbornog skupa. 'Okej, ja sam kokoška, ne znam kako njega doživljavaju. On je lažan kao novčanica od 13 eura, dosadan kao prijateljska utakmica. Ali, kad nekom kažeš da ga plaća Moskva, to je ozbiljna kvalifikacija. Kad ja kažem da je Plenkovićev odabranik stanokradica, čovjek koji je ukrao jedan komad stana, tako što je doveo u zabludu prijevarom vlasnike. Dovođenje u zabludu nekoga da bi imao neku korist, to je prevara. To je iz udžbenika kaznenog prava. On je stanokradica. A eto, on je to učinio svojoj majci, kupio joj stan na popust, pa se uselio. A da nisam spomenuo da se slikao s Ben Gvirom, koji je rasist i Netanyahuom, optuženikom za ratni zločin. Mi imamo pravo to reći. Mi nismo sudjelovali u Holokaustu za vrijeme rata. 'Ajde, onaj šljam, ali to nije bio dio nas', rekao je Milanović.

Dolazi na debatu Potom mu je novinar pustio snimku na kojoj je Milanović odgovorio da će doći na sučeljavanje. 'Ako ovo nije umjetna inteligencija, ovo sam ja. Potvrdio sam i vama 29.11. u Čakovcu i potvrdio sam HRT-u za 23. To je nešto drugo. Ovo je debata za kandidate koji su prikupili svi koji su prikupili potpise. Orao ne lovi muhe, a kamoli larve ili klice. To je nešto drugo. Objasnio sam zašto dolazim na formalnu debatu prije dva tjedna. Ne nalazim se s Marijom Selak pa da idemo negdje okolo. Možete me pitati jesam li pedofil. Je li moram odgovarati na ovo pitanje? Postavljate me u poziciju da odgovaram na nešto što nema veze sa stvarnošću. Najavio sam sve prije dva tjedna. Jedna debata sa svima. Ne mogu podcijeniti ljude koji žele dati svoj glas. Oni trebaju vidjeti jednu debatu. To će biti na HRT-u kao i prije 5 godina. Kartel je organiziran, nisu napunili ni malu dvoranu na Gripama. Kolinda je napunila i veliku dvoranu prije pet godina pa je izgubila u Splitu za 3000 glasova od mene, ali HDZ je bio iza nje. Da zaključim priču, netko je to izmislio i navukao par ljudi da komentirao. Neću odgovarati na pitanja koja nemaju veze sa stvarnošću. Bit će ta jedna debata na HRT-u i to je to. Mimo toga se neću prepirati sa stanokradicom. Inače, prekrasan dan', nastavio je Milanović.