Meteorolozi nam konačno najavljuju malo stabilnije i toplije vrijeme

Na Jadranu većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U ponedjeljak pljuskovi povremeno u Dalmaciji, a u srijedu su mogući na sjevernom dijelu. U unutrašnjosti djelomice sunčano i napokon malo stabilnije, prognoza je Državnog hidrometerološkog zavoda (DHMZ)

U nedjelju u unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno, ponegdje uz kišu, a osobito u Slavoniji mjestimice i obilniju, većinom u drugom dijelu dana. Na Jadranu barem djelomice sunčano uz mogućnost za poneki popodnevni pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na istoku te na krajnjem zapadu na udare mjestimice jak. Na Jadranu ujutro ponegdje i bura, na jugu povremeno jaka. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na Jadranu od 23 do 28 °C.

U ponedjeljak će biti djelomice, na zapadu i pretežno sunčano. Na istoku i jugu i dalje promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu uglavnom u prvom dijelu dana te poneki popodnevni pljusak. Razmjerno vjetrovito uz umjeren i jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar, u gorju te ujutro podno Velebita umjeren sjeveroistočni, a na jugu popodne ponegdje i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 21 °C. Danju u unutrašnjosti osjetno toplije s najvišom temperaturom od 23 do 28, a na Jadranu od 27 do 29 °C.