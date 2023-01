Meteorolog Izidor Pelajić: Kakva je to zima kojoj je mraz u siječnju na kopnu – vijest? Evo što nas čeka do kraja mjeseca

Nakon neuobičajeno toplog ulaska u 2023. godinu i iznadprosječnih temperatura za početak siječnja, danas je temperatura konačno pala - pa makar i za svega nekoliko stupnjeva - dok su se nad cijelom Hrvatskom nadvili tamni oblaci. Lokalno, a osobito na Jadranu, moguće je nevrijeme, mjestimice obilna kiša, a u gorju večeras stiže i snijeg. Meteorolog Izidor Pelajić otkriva kakve se vremenske prilike mogu očekivati do kraja mjeseca.

U usporedbi s posljednjim klimatološkim 30-godišnjim razdobljem, može se vidjeti da je srednja dnevna temperatura od 12 ili 13 stupnjeva na početku 2023. značajno viša od uobičajenih 0 do 2 stupnja. Minimalna temperatura od 8 °C 1. siječnja u Zagrebu bila je najviša na taj dan kada se vrše mjerenja, što je dakle iznimno rijedak događaj, nešto uistinu ekstremno, a kolika je toplina početka siječnja govori i to da je da je u splitskoj zračnoj luci 4. siječnja prema još nekontroliranim službeno izmjerenim podacima bilo 18,5 stupnjeva, najviše ikada na toj postaji u prvom mjesecu godine.

'Često se čuje da su temperature više od prosjeka, no to što su iznadprosječne ne znači da su automatski i neobične. Može biti iznadprosječno toplo, ali to ne znači da su temperature 'nenormalno' visoke. Međutim, sada imamo ekstremnu toplinu na početku godine, iako treba reći da je i prošla godina bila jedna od najtoplijih, iznadprosječno topla u cijeloj Hrvatskoj, s tim da smo u većini zemlje imali i ekstremno tople mjesece. U prosjeku je odstupanje bilo jedan i pol do dva stupnja iznad prosjeka, što je jako veliko kad se gledaju dugački nizovi. Smisao prosjeka je da temperatura uglavnom bude stabilna oko njega, no cijela dva stupnja prosječne dnevne temperature iznad prosjeka zaista je veliko odstupanje na razini godine', kaže Pelajić.