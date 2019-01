Meteoalarm zacrvenio priobalje: Pripremite se na hladnoću, buru i smrznuto tlo

DHMZ je objavio upozorenje prema kojemu će vrijeme već danas, a naročito sutra i prekosutra biti hladnije, praćeno burom u priobalju te sjevernim vjetrom i padalinama koje se lede na tlu na kopnu

Na Jadranu će umjeren do jak sjeverozapadnjak okrenuti na buru i jačati pa će od sredine dana biti olujnih, podno Velebita i orkanskih udara. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 12 °C.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno, vjetrovito i hladnije. U unutrašnjosti, osobito u gorju, mjestimice slab snijeg, češće poslijepodne i navečer.