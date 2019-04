Mesić se predomislio: Ipak je postao počasni građanin Sarajeva

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić u četvrtak je u sarajevskoj Vijećnici primio nagradu Počasni građanin Sarajeva, koju je prošle godine u veljači odbio jer su gradske vlasti prvotno odlučile dodijeliti tu nagradu turskom književniku Orhanu Pamuku, ali su povukle tu odluku i odlučile dodijeliti nagradu Mesiću

Zbog te nagle odluke tada su mnogi optužili gradske vlasti Sarajeva da su to učinile pod pritiskom turskog režima jer turski književnik Orhan Pamuk nije pristalica Erdoganove vlasti. Stoga je Stjepan Mesić odbio nagradu uz zahvalu i poruku da će i dalje biti prijatelj Sarajeva.

'Prije svega trebalo me obavijestiti da sam uopće predložen za počasnog građanina, jer ni to nisam znao. Posebno nisam oficijelno dobio informaciju da sam izabran. A pogotovo kad sam čuo da je procedura bila sasvim drugačija, dakle da je Orhan Pamuk dobio sve glasove komisije koja je to predlagala i najednom se onda ja pojavljujem kao počasni građanin... Sve skupa to mi nije odgovaralo. Ja ostajem i dalje prijatelj BiH i Sarajeva', rekao je Mesić prošle godine.

Priznanje su Mesiću predali gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, zamjenik gradonačelnika Ivica Šarić i predsjedajući Gradskog vijeća Igor Gavrić.