Merkel nudi 'malu pomoć' u rješenju arbitražnog problema Slovenije i Hrvatske

Slovenski premijer Marjan Šarec razgovarao je u petak u Berlinu s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a na konferenciji za novinare nakon susreta Merkel je među ostalim izrazila spremnost Njemačke da doprinese rješenju slovensko-hrvatskog zapleta oko granice i arbitraže.

'Bilo bi vrijeme da se uz sve ostala aktualna pitanja i to riješi', kazala je Merkel, dodavši da je Njemačka u tome spremna dati 'mali doprinos' objema državama.

Na pitanje slovenskih novinara koji su njemačku kancelarku dodatno pitali nije li to pitanje poštovanja europskog prava koje Hrvatska krši, što je stajalište službene Ljubljane, Merkel je rekla da to nije pitanje o kojemu bi govorila u javnosti i da to ne bi doprinijelo rješenju spora dviju članica EU-a, prenijeli su popodne slovenski mediji.

Prvim radnim posjetom novog slovenskog premijera Njemačkoj, koja je slovenski glavni trgovinski partner, dominirala su pitanja gospodarske suradnje, Brexita, migracijske problematike EU-a te zaštite vanjskih granica Europske unije, u svjetlu predstojećeg summita lidera zamalja članica, navode mediji.

Šarec se složio s njemačkom kancelarkom da je za probleme potrebno naći zajedničke odgovore i primijeniti načelo solidarnosti u budućim rješenjima.

Šarca je u Berlinu primio i predsjednik Bundestaga Wolfgang Schaeuble, a slovenski premijer popodne će o dojmovima posjeta Njemačkoj govoriti novinarima u slovenskom veleposlanstvu u Berlinu.