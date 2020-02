Medved najavio sankcije za posrnulu HDZ-ovu načelnicu Lovreća

U 18 sati je počela sjednica Predsjedništa i nacionalnog vijeća HDZ-a. Ministar branitelja Tomo Medved uvjeren je da će stranka izreći sankcije svojoj načelnici općine Lovreć, Aniti Nosić

'Što se tiče djela amandmana HDZ-a oni su zasnovani na svim propisima, ići će se na raspravu o nastavku sjednice i slijedi stanka do ponedjeljka da se prouče svi amandmani koje je Bandić podnio.', dodao je, javlja N1 .

Ministar branitelja Tomo Medved također je odgovarao na pitanja novinara koja su se ticala zagrebačkog GUP-a. On je rekao kako je odluka da HDZ ostane u savezništvu s Bandićem prvenstveno odluka zagrebačkog HDZ-a.

'Pa prije svega to je odluka gradske organizacije HDZ-a. Drugo, koliko mi je poznato, to nije samo zadnji dan, to nisu amandmani koji su smišljeni u zadnji tren. Jako dugo se o tome razgovara. Tako da ne vidim tu nikakav problem.'

Kazao je i kako nažalost nije stigao na jučerašnju sjednicu HDZ-a te kako mu je - što se GUP-a tiče - najvažnije da je zakonit.

'Jučer nažalost nisam stigao na sjednicu, ono što mi je prevenstveno najvažnije je zakonitost - je li cijeli proces zakonit i koliko mi je poznato jest. Stoga, sve aktivnosti koje su usmjerene prema modernizaciji izgradnje, a koje su zakonito uspostavljene i da je struka uz njih, podržavam, dakako', kazao je Medved.