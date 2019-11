Mazzocco Drvar otkrila tri razloga za rekordno dizanje mora

Gradovi uz more su poplavljeni, a Mareografska postaja u Splitu izmjerila je najveću razinu mora od 1955. godine, od kada je ta postaja počela s kontinuiranim mjerenjima. Meteorologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar otkrila je tri razloga za ovo jako dizanje mora

Mareografska postaja u Splitu izmjerila je u 4,02 sata razinu mora od 1.515 metara iznad mareografske nule, to jest 91.1 centimetar iznad srednje razine mora.

'To je najveća razina mora izmjerena od 1955. godine, od kada je ta postaja počela s kontinuiranim mjerenjima. Mareografska postaja Ploče je u 3,29 sati izmjerila razinu mora od 2.128 metara iznad mareografske nule, to jest 88.7 centimetara iznad srednje razine mora. To je najveća razina mora izmjerena od 2002. godine, od kada je ta postaja započela s kontinuiranim mjerenjima', priopćili su iz Hrvatskoga hidrografskog instituta.