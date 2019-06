Theresa May se predomislila: Neće podnijeti ostavku dok nasljednik ne osigura podršku parlamenta

Boris Johnson neće se suočiti s trenutnim glasovanjem o povjerenju u prvim danima premijerskog mandata ako postane lider konzervativaca jer ministri razmatraju hoće li poslati parlamentarne zastupnike ranije na ljetnu pauzu, prije objave imena budućeg premijera

Mel Stride, novi čelnik vladajuće većine, izazvao je sumnje da konzervativci planiraju odgoditi glasovanje o povjerenju novom vođi do rujna jer je odbio potvrditi kada će početi ljetni prekid rada.

Kazao je kako 'nije nužno' to da se novi lider konzervativaca mora pojaviti pred parlamentom prije nego što zastupnici odu na odmor. Čini se da ministri pokušavaju zaobići opasnost da novi konzervativni vođa ne uspije formirati vladu ako Johnson ili jedan od ostalih favorita za nasljednika Therese May izgubi potporu nekih zastupnika torijevaca ili ne pridobije podršku sjevernoirske Demokratske unionističke stranke, čiji su glasovi ključni za većinu, piše The Guardian.